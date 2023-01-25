وأوضح وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع عبارة عن حوض تجميع بأبعاد (1000*250م) يبدأ من المسايل، ومن ثم قناة مفتوحة بطول 5 كم بأبعاد (1*4، 3*3م) مرورًا بـ 4 أحواض في طريق اللجم، وصولًا لطريق الأمير سلطان.
وبيَّنَ آل عامر أنه تم الانتهاء من أعمال حوض التجميع (5،4،2،1) من حفر وردم، وصب الخرسانة المسلحة للحاجز الشرقي والغربي
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز 88% من درء السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.