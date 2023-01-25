إنجاز 88% من درء السيول

أنجزت أمانة منطقة نجران 88% من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة لها (المرحلة الأولى).

وأوضح وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع عبارة عن حوض تجميع بأبعاد (1000*250م) يبدأ من المسايل، ومن ثم قناة مفتوحة بطول 5 كم بأبعاد (1*4، 3*3م) مرورًا بـ 4 أحواض في طريق اللجم، وصولًا لطريق الأمير سلطان.

وبيَّنَ آل عامر أنه تم الانتهاء من أعمال حوض التجميع (5،4،2،1) من حفر وردم، وصب الخرسانة المسلحة للحاجز الشرقي والغربي