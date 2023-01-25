تورط 53 شخصا في تشغيل مخالفي الأنظمة

ضبطت وزارة الداخلية في الـ4 أسابيع الماضية 61998 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث بلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 34943 مخالفا، و16538 مخالفا لنظام أمن الحدود، و10519 مخالفا لنظام العمل، بينما تورط 53 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة.



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