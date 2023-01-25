السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يزور الإذاعة التونسية ويجري حواراً إذاعياً



تونس 3 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، في العاصمة التونسية، أمس، المدير العام للإذاعة التونسية سفيان بن عيسى.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وتونس في جميع المجالات وتفاصيل المشاريع التي أعلنت المملكة تمويلها في عدة جهات تونسية.

وجدد السفير الصقر حرص المملكة على دعم تونس وتسريع تنفيذ المشاريع التي أعلن عن تنفيذها في وقت سابق بتمويل سعودي، منها تشييد مستشفى الملك سلمان عبدالعزيز الجامعي، وترميم جامع عقبة بن نافع بمحافظة القيروان، وترميم جامع الزيتونة، والمدينة العتيقة بتونس العاصمة.

وتحدث سفير المملكة لدى تونس خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "شواغل واستفسارات" الذي يبث مباشرة على موجات الإذاعة التونسية ويقدمه الإعلامي التونسي أنيس الحرزي، عن العلاقات

وجدد السفير الصقر خلال البرنامج الإذاعي التأكيد على حرص خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ هذه المشاريع في تونس؛ وهو ما سيتم مناقشته خلال أعمال اللجنة السعودية التونسية التي ستنعقد قريباً في تونس، التي سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى في عدة مجالات.

وتطرق إلى رؤية المملكة 2030 وما أحدثته من تطور ملحوظ في جميع المجالات بالمملكة، التي سهلت ويسرت العديد من الإجراءات داخل المملكة وخاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة وكل ما يتعلق بها من خدمات، مبيناً أن المملكة حددت حصة تونس لموسم الحج هذا العام ب 10982 حاجاً مع إلغاء شرط العمر لجميع الحجاج التونسيين وكذلك إلغاء شرط وجود محرم بالنسبة للنساء، مع تمديد مدة التأشيرة التي صارت تسمح بالتنقل في كل أنحاء المملكة، إضافة إلى تخفيض قيمة التأمين الخاص بتأشيرة الحج والعمرة إلى أقل من 89 ريالاً.

//انتهى//

22:04ت م

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تونس 3 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، في العاصمة التونسية، أمس، المدير العام للإذاعة التونسية سفيان بن عيسى.وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وتونس في جميع المجالات وتفاصيل المشاريع التي أعلنت المملكة تمويلها في عدة جهات تونسية.وجدد السفير الصقر حرص المملكة على دعم تونس وتسريع تنفيذ المشاريع التي أعلن عن تنفيذها في وقت سابق بتمويل سعودي، منها تشييد مستشفى الملك سلمان عبدالعزيز الجامعي، وترميم جامع عقبة بن نافع بمحافظة القيروان، وترميم جامع الزيتونة، والمدينة العتيقة بتونس العاصمة.وتحدث سفير المملكة لدى تونس خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "شواغل واستفسارات" الذي يبث مباشرة على موجات الإذاعة التونسية ويقدمه الإعلامي التونسي أنيس الحرزي، عن العلاقات السعودية التونسية وسبل دعمها، إضافة إلى الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بموسم الحج والعمرة.وجدد السفير الصقر خلال البرنامج الإذاعي التأكيد على حرص خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ هذه المشاريع في تونس؛ وهو ما سيتم مناقشته خلال أعمال اللجنة السعودية التونسية التي ستنعقد قريباً في تونس، التي سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى في عدة مجالات.وتطرق إلى رؤية المملكة 2030 وما أحدثته من تطور ملحوظ في جميع المجالات بالمملكة، التي سهلت ويسرت العديد من الإجراءات داخل المملكة وخاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة وكل ما يتعلق بها من خدمات، مبيناً أن المملكة حددت حصة تونس لموسم الحج هذا العام ب 10982 حاجاً مع إلغاء شرط العمر لجميع الحجاج التونسيين وكذلك إلغاء شرط وجود محرم بالنسبة للنساء، مع تمديد مدة التأشيرة التي صارت تسمح بالتنقل في كل أنحاء المملكة، إضافة إلى تخفيض قيمة التأمين الخاص بتأشيرة الحج والعمرة إلى أقل من 89 ريالاً.//انتهى//22:04ت م0245

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.