السعودية اليوم / مصر تسجلُ هزة أرضية بقوة 87ر5 ريختر



القاهرة 3 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

سجلت مصر هزة أرضية بقوة 87ر5 درجات على مقياس ريختر.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري في بيان له اليوم أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 502 كيلومتر شمال رشيد على عمق 64ر3 كيلو مترات، دون أن تسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

//انتهى//

21:55ت م

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