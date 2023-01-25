شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وحجازي يقودان تشكيل اتحاد جدة ضد النصر في كلاسيكو السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي النصر، مساء الغد الخميس الموافق 26 من شهر يناير الجاري.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر في السوبر السعودي

ويلتقي فريق اتحاد جدة مع نظيره النصر، مساء الغد في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي موسم 2022-2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد اتحاد جدة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل اتحاد جدة ضد النصر في كلاسيكو الكرة السعودية

ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي نونو سانتوس، مواجهة النصر بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: احمد حجازي - احمد شراحيلي - مهند الشنقيطي - هوساوي.

لاعب الوسط: برونو هنريكي - طارق حامد - هيلدر كوستا - رومارينهو - عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد النصر

وتذاع أحداث مباراة كلاسيكو الكرة السعودية، عبر شاشة قنوات SSC Sport السعودية الرياضية، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات السوبر السعودي موسم 2022-2023.