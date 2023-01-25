شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة الأرجنتينة تكشف تطورات إنتقال دي ماريا إلى الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ون سبورتي الأرجنتينة أن الاتحاد السعودي تمكن فى التوصل لإتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا على الإنضمام إلى صفوف العميد فى نهاية الموسم الجاري، يأتي ذلك بالتزامن مع الأزمة المالية الحادة التى يمر بها يوفينتوس فى الآونة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن دي ماريا سينضم إلى الاتحاد لمدة عامين، بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد أزمة خصم النقاط من يوفينتوس بجانب إمكانية بيع الفريق الإيطالي وتفريغه من نجومه فى المرحلة القادمة.

كما أن دي ماريا لا يشعر بالإنسجام والإرتياح فى خطوته الحالية مع يوفينتوس، والتى لا تساعده فى إظهار إمكانيات، فى ظل الطريقة الدفاعية التى يتبعها المدرب الإيطالي أليجري.



موقف يوفينتوس من رحيل دي ماريا

وأكدت بعض المصادر الواردة من معقل يوفينتوس أن الفريق قد لا يمانع رحيل دي ماريا، لا سيما أن الفريق يمر بأزمة مالية طاحنة، الشﻲ الذي يجبره على التخلص من بعض نجومه، قبل أن يقوم مسئولي "السيدة العجوز" بإستئناف حكم خصم النقاط، والذي تم إتخاذه أمام الفريق.



شرط يوفينتوس لبيع دي ماريا

وواصلت نفس المصادر السابقة رصدها شروط يوفينتوس للتخلص من دي ماريا وعرضه للبيع النهائي، حيث أبلغت إدارة الفريق اللاعب أن الجميع سيوافق على رحيله، فى حالة جلبه لعرض من الاتحاد بقيمة 70 مليون يورو.