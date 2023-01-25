شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يتحدث عن مواجهة رونالدو في السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على مواجهة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، مع فريقه في كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة نظيره النصر، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الجاري.

وقال المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، إن كريستيانو رونالدو نجم النصر، يعد إضافة قوية للكرة السعودية، ومن أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وأضاف حجازي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة "كريستيانو رونالدو نجم كبير، لكننا سنلعب ضد 11 لاعبا في النصر".

وتابع مدافع المنتخب المصري خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: "اتحاد جدة على الطريق الصحيح، هدفنا حصد البطولات".

واختتم "عند التعاقد معي، كان هدف اتحاد جدة، بناء فريق قوي في البداية، ثم المنافسة بعد ذلك على الألقاب، والبرتغالي نونو سانتو المدير الفني، من المدربين المميزين، وأثق في اختياراته للمركز الذي يلعب فيه، وسعيد بمساعدة اتحاد جدة دفاعيا وهجوميا، في ظل التفاهم الكبير مع زميلي أحمد شراحيلي".