شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يستقر على تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في كلاسيكو الكرة السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الغد ضد نظيره نادي اتحاد جدة.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة في السوبر السعودي

ويلتقي فريق النصر مع نظيره نادي اتحاد جدة، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي موسم 2022-2023.

وتقام أحداث المباراة مساء الغد الخميس الموافق 26 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لمواجهة اتحاد جدة

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل المتوقع لمواجهة النصر ضد اتحاد جدة، حيث ستكون المباراة الثانية للأسطورة البرتغالية رفقة العالمي.

ومن المتوقع أن يدخل الفرنسي رودي غارسيا، مواجهة الغد بتشكيل هجومي مكون من الآتي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان االغنام

خط الوسط: عبد المجيدالصلهيم، عبدالرحمن الغريب، عبدالله الخيبري

الهجوم: أندرسون تاليسكا، مارتينيز، كرستيانو رونالدو

والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة النصر واتحاد جدة، سيواجه الفائز من مواجهة الهلال والفيحاء، في نهائي كأس السوبر السعودي موسم 2022-2023.