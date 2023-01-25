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خبأ 8 كجم حشيش في مركبته بعسير فسقط في قبضة الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على مواطن في منطقة عسير بحوزته 8 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر.

 8 كجم من الحشيش

وقال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: قبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة بمنطقة عسير على مواطن بحوزته 8 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

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ولفت الأمن إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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