شكرا لقرائتكم 4 خطوات لـ إحاطة التجارة بالجمعية العامة للشركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة التجارة خطوات إحاطة الوزارة بالجمعية العامة، للشركات، المساهمة، والمساهمة المبسطة.

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وأشارت الوزارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى 4 خطوات كما يلي:

الدخول على الخدمة (من هنا).

خدمة إحاطة الوزارة بالجمعية.

تعبئة النموذج وتقديم الطلب.

تزويد الوزارة بالنتائج.

نظام الشركات الجديد

يذكر أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أعلنت بدءَ سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية وتطبيقه ابتداءً من 19 يناير 2023م.

مزايا النظام

وأكدت الوزارة والهيئة إسهام النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030.