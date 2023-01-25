

الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

شاركت جامعة جدة في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني والذي يقام سنويا بمدينة الرياض تحت رعاية معالي وزير التعليم و باستضافة الجامعة الالكترونية

ومثّل الجامعة من خلال المشروع الطالبان فيصل حداد، وأحمد الغامدي من كلية هندسة وعلوم الحاسب بمشروع "هريرة"، وهو عبارة عن منصة تعليمية مرحة مثرية تُتيح لمقدمين المحتوى التعليمي إمكانية تقديم محتواهم عن طريق أدوات وعناصر مبتكرة وتجزيء المحتوى الى أجزاء قصيرة عن طريق فكرة الـ "شرائح"، كما تتيح للمتعلم تصفّح المحتوى والمشاركة فيه والتنافس مع اقرانه.

// انتهى //

21:43ت م

0238



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسشاركت جامعة جدة في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني والذي يقام سنويا بمدينة الرياض تحت رعاية معالي وزير التعليم و باستضافة الجامعة الالكترونية السعودية ، الذي يتمحور حول أحدث التطورات والاتجاهات والممارسات التي تُشكّل مستقبل التعلم الالكتروني.ومثّل الجامعة من خلال المشروع الطالبان فيصل حداد، وأحمد الغامدي من كلية هندسة وعلوم الحاسب بمشروع "هريرة"، وهو عبارة عن منصة تعليمية مرحة مثرية تُتيح لمقدمين المحتوى التعليمي إمكانية تقديم محتواهم عن طريق أدوات وعناصر مبتكرة وتجزيء المحتوى الى أجزاء قصيرة عن طريق فكرة الـ "شرائح"، كما تتيح للمتعلم تصفّح المحتوى والمشاركة فيه والتنافس مع اقرانه.// انتهى //21:43ت م0238

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مشروع "هريرة" تُشارك به جامعة جدة في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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