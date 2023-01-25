السعودية اليوم / انطلاق أعمال مؤتمر (داكار 2) حول السيادة الغذائية



داكار 3 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

انطلقت اليوم في العاصمة السنغالية أعمال مؤتمر (داكار 2) حول السيادة الغذائية في أفريقيا تحت شعار "إطعام أفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود" الذي تنظمه مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة.

ويهدف المؤتمر المنعقد من 25 إلى 27 يناير الجاري إلى الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء؛ لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في أفريقيا.

وكانت قمة (داكار 1) التي عقدت عام 2015م قد حددت إستراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا (2016 - 2025) وقدمت خطة تهدف للانتقال "من الزراعة التقليدية إلى زراعة حديثة يمكنها إطعام القارة الأفريقية بأكملها، وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية".

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21:34ت م

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