السعودية اليوم / المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقَّى (2,075,587) اتصالاً عبر رقم الطوارئ (911) خلال شهر جمادى الأولى



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

تلقَّى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2,075,587) اتصالاً خلال شهر جمادى الأولى من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد البلاغات المُستقبَلَة في منطقة مكة المكرمة (770,912)، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المُستقبَلَة إلى (871,094)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد البلاغات المُستقبَلَة إلى (433,581)، بإجمالي مكالمات مُستقبَلَة في المناطق بلغ (2,075,587) مكالمةً.

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21:27ت م

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