السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يرعى الملتقى الأول لجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية



الدمام 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

رعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الملتقى الأول لجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية، بحضور وكلاء الوزارة، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ عمر بن فيصل الدويش، ومدير الجمعيات والإدارة العلمية والفكرية بالمنطقة الشرقية صالح بن خليفة الكليب، ومديري الجمعيات بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك بمقر جمعية الراكة الدعوية بالخبر.

وتناول الملتقى أهداف وزارة الشؤون الإسلامية في الدعوة إلى الله، وبيان جهود جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وسبل تقوية الروابط والتواصل بين وزارة الشؤون الإسلامية وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان "دراسة فكرة وضع قاعدة بيانات للدعاة والداعيات الرسميين والمتعاونين المصرح لهم في نظام تيسير".

واستعرض الملتقى عدداً من مبادرات الجمعيات بالمنطقة،المتمثلة في مبادرة جمعية الراكة، ومبادرة "أصدقاء

وبيَّن معالي وزير الشؤون الإسلامية - خلال كلمته في الملتقى- أن جمعيات الدعوة والإرشاد تنطلق من مبادئ سامية؛ وهي نشر العقيدة الصافية وفق ما جاء بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الصالح، منوها بأهمية توجيه النصح والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والقيام بتوعية الناس بواجباتهم تجاه الله وتجاه وطنهم وقيادتهم، واحتساب الأجر عند الله عز وجل.

وفي الختام كرَّم معاليه عدداً من الجمعيات والدعاة والمشاركين.

ويأتي الملتقى امتداداً للملتقيات التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، ومحاربة الانحراف الفكري، وذلك ضمن جهود الوزارة في مواكبة رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

21:26ت م

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الدمام 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسرعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الملتقى الأول لجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية، بحضور وكلاء الوزارة، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ عمر بن فيصل الدويش، ومدير الجمعيات والإدارة العلمية والفكرية بالمنطقة الشرقية صالح بن خليفة الكليب، ومديري الجمعيات بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك بمقر جمعية الراكة الدعوية بالخبر.وتناول الملتقى أهداف وزارة الشؤون الإسلامية في الدعوة إلى الله، وبيان جهود جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وسبل تقوية الروابط والتواصل بين وزارة الشؤون الإسلامية وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان "دراسة فكرة وضع قاعدة بيانات للدعاة والداعيات الرسميين والمتعاونين المصرح لهم في نظام تيسير".واستعرض الملتقى عدداً من مبادرات الجمعيات بالمنطقة،المتمثلة في مبادرة جمعية الراكة، ومبادرة "أصدقاء السعودية " لجمعية غراس للدعوة والإرشاد بالدمام، ومبادرة "معارض كأس العالم" لجمعية الدعوة والإرشاد بالأحساء، ومبادرة "التواصل الإلكتروني" لجمعية ركن الحوار بالدمام، ومبادرة "اكتشف الحياة" لجمعية هداية للدعوة والإرشاد بالخبر.وبيَّن معالي وزير الشؤون الإسلامية - خلال كلمته في الملتقى- أن جمعيات الدعوة والإرشاد تنطلق من مبادئ سامية؛ وهي نشر العقيدة الصافية وفق ما جاء بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الصالح، منوها بأهمية توجيه النصح والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والقيام بتوعية الناس بواجباتهم تجاه الله وتجاه وطنهم وقيادتهم، واحتساب الأجر عند الله عز وجل.وفي الختام كرَّم معاليه عدداً من الجمعيات والدعاة والمشاركين.ويأتي الملتقى امتداداً للملتقيات التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، ومحاربة الانحراف الفكري، وذلك ضمن جهود الوزارة في مواكبة رؤية المملكة 2030.// انتهى //21:26ت م0231

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