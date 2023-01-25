السعودية اليوم / ابتكارات واختراعات تخدم التعليم في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

أتاحت واحة الابتكار في المعرض الدولي في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL2023"، الفرصة للمبتكرين والمخترعين لعرض ابتكاراتهم التقنية التي تُسهم في تطوير تكنولوجيا التعليم،حيث قدَّم في المعرض الفريق المطور "عمر العبود، عماد البلوي، بدر العمري"، منصة "توسَّم" الطبية التي تخدم كلًّا من الطلاب والممارسين الصحيين؛ وهي منصة تعليمية تطمح لتطوير وتسهيل تعلم المحتوى المرئي في المجال الطبي التي تعتمد على تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور الطبية، وعرض محتوى تعليمي وتدريبي تفاعلي بهدف رفع قدرة الممارسين الصحيين والطلاب في تشخيص المرض في الوقت المناسب.

وأطلقت المطورة "المزون الحردان" في جناح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تطبيق "المستروق" وهو الوجهة الأولى للطالب الجامعي، ويتيح بيع الكتب المستعملة والمستلزمات الدراسية والأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى مسار خاص لدور النشر للكتب الجديدة.

وشارك الفريق المطور "الدكتور منصور السليمان، محمد مختشي، محمد الجبري، محمد بن شريف، وليد البقمي، ناصر الزامل، أسامة القحطاني" من جامعة الملك سعود "روبوت" وتطبيق "رفيقي" لمساعدة الصُم العرب؛ وهو نظام ترجمة متكامل بين الشخص الأصم وغير الأصم عبر تطبيق "روبوت" يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من الشبكات العصبية والتعلم العميق، ويقوم بالتعرف على حديث غير الأصم وتحويله إلى نصّ، ثم تحويل النصّ إلى إشارة، وكذلك التعرف على إشارة الشخص الأصم وتحويلها إلى نصّ منطوق يسمعه الشخص غير الأصم.

// انتهى //

21:02ت م

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