السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تعقد ورشة عمل "فنيات كتابة أسئلة اختبار كفايات اللغة العربية لغير الناطقين بها"



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للقياس "قياس"، وبالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - اليوم- ورشة عمل بعنوان "فنيات كتابة أسئلة اختبار كفايات اللغة العربية لغير الناطقين بها"، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وشملت الورشة عددًا من المحاور التي تغطي معايير ومؤشرات اختبار كفايات اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومواصفات الاختبار الجيِّد وتحليل بنوده، وصياغة أسئلة فهم المسموع، إضافة إلى صياغة أسئلة استيعاب المقروء، وصياغة أسئلة مهارة الكتابة، وصياغة أسئلة مهارة التحدث.

وتهدف الورشة إلى إعداد اختبار كفايات اللغة العربية لغير الناطقين بها وتطبيقه لصالح مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والإسهام في تحقيق أهدافه لخدمة اللغة العربية وانتشارها على المستوى العالمي.

ويُعدُّ مركز "قياس" أحدَ المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمرجع الوطني في بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة، ويقوم بمواءمة وتطبيق الاختبارات الدولية التي تشترك فيها المملكة.

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21:02ت م

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