السعودية اليوم / مساعد وزير الدفاع يلتقي وزيرَ الدفاع الباكستاني



إسلام آباد 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

التقى معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي -اليوم- معالي وزير الدفاع الباكستاني خواجة عاصف، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية.

كما التقى معاليه، معالي رئيس الأركان المشتركة الباكستاني الفريق أول ساهر شمشاد، وبحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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20:54ت م

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