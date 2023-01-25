السعودية اليوم / انعقاد اللقاء الرابع للجنة عمداء كليات الشريعة بالمملكة بمقر جامعة تبوك



تبوك 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

عقدت لجنة عمداء كليات الشريعة في جامعات المملكة اجتماعها الرابع، اليوم في مقر جامعة تبوك.

وجاء الاجتماع برعاية معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي وبمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أستاذ السياسة الشرعية.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس جامعة تبوك بسموّه وأعضاء لجنة عمداء كليات الشريعة بالمملكة، متمنياً لهم التوفيق في إنجاز أعمال الاجتماع بما فيه تحقيق رؤية وأهداف اللجنة المنبثقة عن رؤية وتوجهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

بعدها ألقى سموّ الأمير عبدالعزيز بن سطام كلمة الافتتاح حث فيها الأعضاء على تحقيق مهمتهم للوصول إلى ما يعزز أداء كليات الشريعة ويحقق أدوارها المهمة.

وناقش الاجتماع عددا من المحاور المدرجة ضمن جدول أعماله واتخذ حيالها التوصيات المناسبة، تمهيداً للرفع بمحاضر الاجتماع للجهات المعنية والبت حيال ما تضمنته.

// انتهى // تبوك 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسعقدت لجنة عمداء كليات الشريعة في جامعات المملكة اجتماعها الرابع، اليوم في مقر جامعة تبوك.وجاء الاجتماع برعاية معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي وبمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أستاذ السياسة الشرعية.وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس جامعة تبوك بسموّه وأعضاء لجنة عمداء كليات الشريعة بالمملكة، متمنياً لهم التوفيق في إنجاز أعمال الاجتماع بما فيه تحقيق رؤية وأهداف اللجنة المنبثقة عن رؤية وتوجهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.بعدها ألقى سموّ الأمير عبدالعزيز بن سطام كلمة الافتتاح حث فيها الأعضاء على تحقيق مهمتهم للوصول إلى ما يعزز أداء كليات الشريعة ويحقق أدوارها المهمة.وناقش الاجتماع عددا من المحاور المدرجة ضمن جدول أعماله واتخذ حيالها التوصيات المناسبة، تمهيداً للرفع بمحاضر الاجتماع للجهات المعنية والبت حيال ما تضمنته.// انتهى //



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