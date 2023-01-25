السعودية اليوم / جامعة نايف العربية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023م



القاهرة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023م خلال المدة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023م، بجناح يتضمن إصداراتها العلمية في مختلف المجالات الأمنية بمفهوم الأمن الشامل، وسط تزايد الطلب على الإصدارات التي تتناول تعزيز الأمن الفكري، وكتب المصطلحات الأمنية، بالإضافة إلى الدوريات العلمية والأمنية.

وأوضح وكيل الجامعة للبحث العلمي الدكتور فهد بن محمد الحربي، الذي يرأس وفد الجامعة المشارك في فعاليات المعرض، أن مشاركة الجامعة تأتي إدراكاً منها للدور الثقافي والعلمي الكبير الذي يمثله المعرض، الذي يعدُّ أحد أكبر الفعاليات الثقافية على الصعيد العربي والدولية، ومقصداً للأدباء والمتخصصين والمثقفين من مختلف الدول العربية، حيث ستعرض الجامعة دليل إصدارات يتضمَّن أكثر من 100 إصدار علمي، كما سيوفر جناح الجامعة 30 إصدارًا علميًّا محكمًا من سلسلة إصداراتها في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية، مضيفًا أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أضحت أحد أكبر الناشرين للدراسات الأمنية عربيًّا وإقليميًّا،كما سيوفر الجناح مكتبة أمنية رقمية تخدم الأجهزة الأمنية العربية والباحثين والمهتمين،كون المكتبة الإلكترونية مكوناً أساسيًّا ورئيسًا من مكونات التعليم الحديث من خلال المستودع الرقمي للجامعة على بوابتها الإلكترونية، إضافة إلى الأدلة والنشرات التعريفية والملصقات والدوريات الإعلامية، وأفلام وثائقية تعرف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من النجاحات التي حققتها في مجالات اختصاصها واهتمامه؛ كمكافحة الإرهاب، والمخدرات، والظواهر الإجرامية المستحدثة، وحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر، والأمن النووي وغيرها.

وتشارك جامعة نايف العربية في معارض الكتاب العربية في إطار تنفيذها الخطة الإعلامية العربية الثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب؛ لنشر الوعي والثقافة الأمنية بصفة الجامعة الجهاز العلمي للمجلس، وكذلك في إطار اهتمام الجامعة بمجالات البحث العلمي والنشر الذي يعدُّ أحد مرتكزات الجامعة الأساسية.

يُذكر أن جناح الجامعة بالصالة رقم 3 جناح (C1) سيستقبل زواره طوال أيام المعرض؛ حيث سيتم توزيع الدوريات الإعلامية للجامعة والأدلة التعريفية بمرافق الجامعة وتخصصاتها العلمية على زوار الجناح.

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20:31ت م

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