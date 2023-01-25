السعودية اليوم / جامعة شقراء تُشارك في ملتقى "GTEL2023" بنسخته الثانية



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

شاركت جامعة شقراء في فعاليات ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية "GTEL2023"، من خلال جناح تستعرض من خلاله مشروع "تطبيق واضح" الذي يتضمن تقديم خدمات مميزة تستهدف المعلمين وطلاب المدارس.

ويتضمن تطبيق "واضح"، الذي تم إعداده وتنفيذه بواسطة الطالبتين رند بنت سعد الشنيفي، وفاطمة بنت عبدالعزيز العيسى من قسم علوم الحاسب، تقديم تجارب علمية منهجية باستخدام تقنية الواقع المعزز في بيئة ثلاثية الأبعاد، بدلًا من المعامل والأدوات التقليدية المطلوبة لتنفيذها، ويتم ذلك بطريقة أكثر أمانًا وبعيدًا عن المخاطر داخل المعامل، كما يُمكن للتطبيق تنفيذ كل هذه الخدمات في أي وقت دون الحاجة لإعداد أو تجهيز مسبق.

ويشهد ملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"، مشاركة أكثر من 45 متحدثًا ومتحدثة من 30 دولة، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال التعليم الإلكتروني، وذلك سعيًا لاستشراف مستقبل التعلم الإلكتروني، وتبادُل المعارف والمهارات والتقنيات، لاكتشاف التغييرات المستقبلية تحقيقًا للجودة الشاملة التي تخدم مسيرة التعليم، وتُطور أدائه، وتعزز مكتسباته.

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19:38ت م

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