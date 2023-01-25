شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي النصر، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي موسم 2022-2023.

توقيت مباراة النصر ضد اتحاد جدة

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد، عند الساعة الثامنة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن نادي الاتحاد، منذ قليل عن إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد غيابه عن النمور حتى نهاية الموسم.

إصابة المنهالي بقطع في الرباط الصليبي

وأكد الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب سويلم المنهالي، أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويغادر سويلم المنهالي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي في مستشفى سبيتار، حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب من جديد.

وكان قد خاض اللاعب سويلم المنهالي البالغ من العمر 18 عامًا، ثلاث مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الموسم الجاري ببطولتي دوري روشن، وكأس خادم الحرمين الشريفين.