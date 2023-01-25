شكرا لقرائتكم استثمار أرامكو خطوة رائدة لتطوير صناعة الدرون بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت مجلة فوربس للأعمال، إن شركة النفط العملاقة أرامكو، تستثمر في شركة الطائرات دون طيار اليابانية Terra Drone، وهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في هذا المجال.

قيمة استثمار أرامكو في الشركة اليابانية

وقال التقرير: تستثمر أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، 14 مليون دولار، في شركة تكنولوجيا الطائرات دون طيار والحركة الجوية اليابانية، تيرا درون، الأمر الذي يعكس تماشيها مع مبادرة المملكة طويلة الأجل لتقليل اعتماد الدولة على الهيدروكربونات.

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وتابع: من خلال ذراعها الاستثماري الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار، واعد فنتشرز، استثمرت أرامكو في الشركة اليابانية والتي بدورها ستستخدم الأموال لإنشاء شركة تيرا درون العربية التابعة لها.

أهمية الاستثمار

وقالت فوربس: تتمثل أهمية هذه الخطوة في أبعد من توفير الوظائف المحلية، حيث سيقود هذا الاستثمار تطور صناعة الطائرات دون طيار في الشرق الأوسط.

كما أن خطوة أرامكو هي إجراء مباشر يتماشى مع رؤية 2030 لبناء وتنويع اقتصادها مع تقليل اعتماد الدولة على الهيدروكربونات من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، مثل الطائرات دون طيار لفحص خطوط النفط والغاز.

أما بالنسبة إلى Terra Drone وهي من بين أكبر مزودي خدمات الطائرات دون طيار في العالم، فإن شركتها الفرعية الجديدة هي فرصة لتعزيز توسعها العالمي، وحاليًا، توفر الشركة خدماتها الحصرية في 10 دول.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، تورو توكوشيغي: يعتبر استثمار أرامكو السعودية من خلال الذراع الاستثماري واعد، مثالاً على الاعتراف العالمي بإنجازاتنا، مما يرفع توقعات فريقنا ويساعدنا على مواصلة المضي قدمًا وحثنا على الابتكار العالمي.

علاقة الدرون بصناعة النفط

ولفت التقرير إلى أن الدرون تقيس سماكة جدران الخزانات، وتقوم بإجراء فحوصات حرارية وبصرية، وإجراء عمليات التفتيش في البيئات المحصورة مثل صهاريج التخزين.

ومن بين العملاء الرئيسيين: شل أويل وإكسون موبيل وهاينكين وديم أوفشور وإي أون.

وفي مقابلة مع فوربس، قال مدير العمليات في الشركة، تيبي ساكي: تم اختيارنا لأن لدينا برامج وخدمات لتقنيات الطائرات دون طيار لا توفرها أي شركة أخرى، مضيفًا: نحن الشركة العالمية الوحيدة التي توفر سلسلة قيمة كاملة لشركات النفط والغاز.

تعاون الشركة اليابانية مع نيوم

وأضاف ساكي: يشمل التعاون أيضًا إنشاء مدن مستقبلية مستدامة مثل نيوم، بالإضافة إلى التزامنا ببناء نظام بيئي واقتصاد مستدام في المملكة.