شكرا لقرائتكم ساعات تفصلنا عن راتب يناير 2023 والعلاوة السنوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يترقب موظفو وموظفات القطاع الحكومي إيداع راتب يناير لعام 2023 مع العلاوة السنوية، في الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس.

موعد الراتب

ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وهذا ما حدث مع راتب يناير.

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ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.

وفيما يلي ننشر مواعيد إيداع الراتب خلال عام 2023.