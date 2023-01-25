السعودية تستعد لتوفير آلية عالمية للحماية من الأمراض المعدية

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ونيابة عنه، افتتح وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023".

وتأتي القمة بتنظيم من وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية والتعاون مع الشريك الاستراتيجي وزارة الاستثمار، وتهدف إلى تبادل المعارف بين قادة التقنية الحيوية حول العالم وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كفاعل رائد في مجال التقنية الحيوية الطبية وإيجاد فرص لعرض نماذج المبتكرين واستكشاف الفرص الاستثمارية وتمكين التقنية الحيوية الطبية في مواجهة التحديات الصحية العالمية ومناقشة التشريعات التنظيمية.

وتسعى القمة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة والصناعات البحثية، وإكمال مسيرة المبادرات الوطنية لتعزيز المنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة.