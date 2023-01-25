مذكرة تفاهم بين روش السعودية والحرس الوطني في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية

وقعت "روش السعودية "، مذكرة تفاهم وشراكة، مع الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، على هامش انعقاد "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023"، التي انطلقت، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وبحضور وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الاستثمار خالد الفالح ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك بتنظيم وزارة الحرس الوطني ممثلة في الشؤون الصحية، في الفترة 25 - 26 يناير 2023، في فندق هيلتون الرياض.

وشملت مذكرة التفاهم بين "روش" والحرس الوطني: التعاون المختبري، والوصول السريع إلى الابتكار، وتعزيز الصحة الرقمية والرعاية عن بعد، والتجارب السريرية، والتعليم والتدريب وبناء القدرات، وضمان العلاج المناسب للشخص المناسب، أيضا البيانات الطبية المعاصرة، بما يتناسب مع الرعاية الصحية وتطوير العلاجات المتاحة للمرضى التي تؤدي إلى رفع جودة الحياة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات تحقيق رؤية 2030 .

ومثل شركة "روش" برودكتس العربية السعودية المحدودة، المدير العام الدكتور عبد الرحمن صبره، والمدير العام لشركة روش التشخيصية العربية السعودية الدكتور أسامة البريويش، فيما مثل "الحرس الوطني" المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله للأبحاث العالمية الطبية و رئيس قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الدكتور أحمد العسكر.

وتهدف القمة إلى ترسيخ مكانة المملكة كبوابة عالمية للتقنية الحيوية الطبية، من خلال بناء الشراكات العالمية للتكنولوجيا الحيوية الطبية، واستحداث برامج تطوير الصناعة الدوائية الوطنية. وتستضيف القمة خبراء البحوث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وأعضاء هيئة التدريس وخبراء صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وممثلي المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم. وتواجدت "روش" في جناح خاص داخل المعرض المصاحب للقمة العالمية، وقدمت للزوار معلومات حول التشخيصات المخبرية وكيفية العمل للوصول إلى الريادة في هذا المجال.

يذكر أن "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023م" تعد جزءً من سلسلة مبادرات وطنية مرتبطة بالمنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة.