السعودية اليوم / أمين (اعتدال) يستقبل وفدًا من الهيئة الوطنية الإندونيسية لمكافحة الإرهاب



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، رئيس الهيئة الوطنية الإندونيسية لمكافحة الإرهاب (BNPT) الفريق بوي رفلي عمار، والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر (اعتدال) في الرياض اليوم , سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفكر المتطرف.

وقد تعرف الوفد خلال الزيارة على آلية الرصد والتحليل والنماذج التي يتم بناءها وتطويرها داخل (اعتدال)، وأبرز التقنيات المتطورة في هذا المجال، واستمع لشرح تفصيلي حول جهود المركز في مكافحة الفكر المتطرف ومبادراته المجتمعية.

وفي ختام الزيارة، تبودلت الهدايا التذكارية بين الجانبين.

// انتهى //

19:37ت م

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