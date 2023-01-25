السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب ساحل ماليبو بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية



واشنطن 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

تعرضت مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى زلزال بقوة 4.2 درجات وقع على بعد 10 أميال قبالة ساحل ماليبو، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية الصادرة عن الولاية فإنه تم الإبلاغ عن الزلزال الأولي في الساعة 2 صباحًا، تليها قوته 3.5 على مقياس ريختر بعد ثلاث دقائق فقط، وقوته 2.8 حوالي 2:22 صباحًا وقوته 2.6 على مقياس ريختر الساعة 2:38 صباحًا.

في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، بعدما دخلت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس في "وضع الزلزال الكامل" وأجرت تقييمًا على مستوى المدينة في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

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19:37ت م

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