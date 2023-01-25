السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تُشارك بملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

شاركت جامعة الملك فيصل في المعرض المصاحب لملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية "GTEL2023"، الذي تنظمه الجامعة

واستعرضت الجامعة من خلال جناحها للمستفيدين من ( الطلبة - وأعضاء هيئة التدريس - المجتمع المحلي)، حيث يأتي توفير هذه الخدمات التقنية التي تُواكب أحدث المستحدثات التقنية في مجال الواقع الافتراضي، وذلك حرصاً من الجامعة على المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.

وتعد هذه التقنية من التقنيات الناشئة والحديثة التي أدخلتها الجامعة في منظومة الخدمات التعليمية وإثرائها بالتقنيات التي تُعزز الابداع والابتكار، وتستخدم تقنية التصوير التجسيمي (الهولوجرام) كتقنية جديدة لعرض المحتوى التعليمي التفاعلي وعناصر العملية التعليمية بأسلوب يُحاكي الواقع من خلال استوديوهات بث متطورة وقاعات مجهزة لاستقبال التصوير التجسيمي (الهولوجرام) وفريق متخصص في الجامعة لخدمة المستفيدين وتطوير محتوى وعناصر التصوير التجسيمي (الهولوجرام).

// انتهى //

19:26ت م

0205



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسشاركت جامعة الملك فيصل في المعرض المصاحب لملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية "GTEL2023"، الذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية.واستعرضت الجامعة من خلال جناحها للمستفيدين من ( الطلبة - وأعضاء هيئة التدريس - المجتمع المحلي)، حيث يأتي توفير هذه الخدمات التقنية التي تُواكب أحدث المستحدثات التقنية في مجال الواقع الافتراضي، وذلك حرصاً من الجامعة على المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.وتعد هذه التقنية من التقنيات الناشئة والحديثة التي أدخلتها الجامعة في منظومة الخدمات التعليمية وإثرائها بالتقنيات التي تُعزز الابداع والابتكار، وتستخدم تقنية التصوير التجسيمي (الهولوجرام) كتقنية جديدة لعرض المحتوى التعليمي التفاعلي وعناصر العملية التعليمية بأسلوب يُحاكي الواقع من خلال استوديوهات بث متطورة وقاعات مجهزة لاستقبال التصوير التجسيمي (الهولوجرام) وفريق متخصص في الجامعة لخدمة المستفيدين وتطوير محتوى وعناصر التصوير التجسيمي (الهولوجرام).// انتهى //19:26ت م0205

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