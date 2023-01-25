السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم تعقد ورشة عمل "فنيات كتابة الأسئلة لمشروع قياس جاهزية خريجي الجامعات لسوق العمل"



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

عقدت هيئة تقويم والتعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس "قياس" اليوم , ورشة عمل بعنوان "فنيات كتابة الأسئلة لمشروع قياس جاهزية خريجي الجامعات لسوق العمل"، وذلك في مقر الهيئة بالرياض. وتطرقت الورشة إلى التركيز على مواصفات كتابة الأسئلة في تخصصات العلوم الإدارية والحاسب الآلي، وذلك بهدف تدريب المشاركين على كتابة الأسئلة وفقاً لاشتراطات هيئة تقويم التعليم والتدريب. تأتي أهمية هذه الورشة التي حضرها قرابة 80 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

ويُعدُّ مركز "قياس" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمرجع الوطني في بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة، ويقوم بمواءمة وتطبيق الاختبارات الدولية التي تشترك فيها المملكة.

// انتهى //

19:26ت م

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الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسعقدت هيئة تقويم والتعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس "قياس" اليوم , ورشة عمل بعنوان "فنيات كتابة الأسئلة لمشروع قياس جاهزية خريجي الجامعات لسوق العمل"، وذلك في مقر الهيئة بالرياض. وتطرقت الورشة إلى التركيز على مواصفات كتابة الأسئلة في تخصصات العلوم الإدارية والحاسب الآلي، وذلك بهدف تدريب المشاركين على كتابة الأسئلة وفقاً لاشتراطات هيئة تقويم التعليم والتدريب. تأتي أهمية هذه الورشة التي حضرها قرابة 80 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ، إلى ضمان جودة البنود الاختبارية ومطابقتها للمعايير والمواصفات.ويُعدُّ مركز "قياس" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمرجع الوطني في بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة، ويقوم بمواءمة وتطبيق الاختبارات الدولية التي تشترك فيها المملكة.// انتهى //19:26ت م0203

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