السعودية اليوم / البرلمان العربي يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف بهولندا



القاهرة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

دان البرلمان العربي، بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف، محذرًا من خطورة مثل هذه الأفعال كونها تؤجج مشاعر العنف والكراهية وتستفز ملايين المسلمين حول العالم، كما أنها تشكل تحدًا سافراً للعالم الإسلامي وتتنافى مع قواعد حقوق الإنسان الدولية .

ودعا رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان له المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظواهر والأفعال المشينة حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين واحترام عقائد الأخرين، وضرورة العمل على وضع حد لهؤلاء المتطرفين الخارجين عن القانون، ومحاسبتهم منعاً لتكرار مثل هذه الأمور .

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19:06ت م

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