السعودية اليوم / وزير التربية والتعليم السوداني يلتقي المدير القطري لمنظمة رعاية الطفولة العالمية



الخرطوم 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

التقي وزير التربية والتعليم السوداني محمود سر الختم الحوري بمكتبه اليوم، المدير القطري لمنظمة رعاية الطفولة العالمية أرشد ملك .

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا التي تواجه قطاع التعليم في السودان وجهود المنظمة ودعمها للعملية التعليمية، إضافة إلى بحث الترتيبات اللازمة لتنفيذ إعلان المدارس الآمنة الذي وقعت عليه 115 دولة عالمية وحكومة السودان في العام 2015 .

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19:05ت م

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