السعودية اليوم / مكتب التربية العربي لدول الخليج يوقع مذكرة تفاهم مع اليونسكو



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

‏‎وقع معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي اليوم, ومديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية كوستانزا فارينا, مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز العمل التربوي المشترك، وتشجيع التعاون الإقليمي وتطوير البرامج التربوية.

واشتملت المذكرة على أهمية تبادل الخبرات الفنية في مجالات شبكات المعارف، والدعم الفني وتطويره ونشر البحوث والتقارير الخاصة بسياسات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتحسين أنظمة التعليم وإثراء المعرفة على المستويين الإقليمي والدولي، ومتابعة مخرجات قمة تحويل التعليم، فضلا عن التنفيذ المشترك للأنشطة الإقليمية، والعمل على نشر المطبوعات وتعميمها، والاسهام المشترك في ‏‎الفعاليات الوطنية والإقليمية و الأنشطة التربوية التي ينفذها كل طرف.

// انتهى //

19:00ت م

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