

عرعر 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

افتتحت جامعة الحدود الشمالية , ممثلة بشؤون الطلاب اليوم , فعاليات اللقاء التوعوي الأول للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية ، ضمن مبادرة (نبيه) ، على مسرح كلية التربية والٱداب في الجامعة.

وشملت الفعاليات محاضرات توعوية عن أضرار المخدرات ، ومسابقات ثقافية ورياضية ونحوها، التي تهدف إلى التعريف بالمخدرات وبأضرارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية وما تسببه للمتعاطي من مشاكل نفسية وأسرية .

وجرى افتتاح المعرض المُصاحب للفعاليات حول أضرار المخدرات وخطرها على المجتمع.

// انتهى //

18:52ت م

0189





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تفتتح فعاليات اللقاء الأول للتوعية بأضرار المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.