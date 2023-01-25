شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى بشأن موعد رحيل رونالدو عن النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

إدارة النصر تسعى للحفاظ على رونالدو

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عبر شبكة "ESPN"، بواسطة تصريحات لإدارة النصر، حيث عبرت عن سعادة رونالدو الكبيرة، مع العالمي.

وأكدت التقارير على أن هناك ثقة كبيرة من جانب إدارة النصر في بقاء كريستيانو، في الدوري السعودي للمحترفين، حتى اعتزاله كرة القدم نهائيًا، وعدم الانتقال إلى أي فريق آخر.

وأوضحت التقارير على أنه سيتم تجديد عقد كريستيانو رونالدو، مع قلعة العالمي، لسنواتٍ أخرى، في حال قرر عدم اعتزال كرة القدم، في صيف 2025.

وعن وصول الأسطورة البرتغالية، إلى سن الأربعين، في صيف 2025.. قالت المصادر النصراوية: "ليست مشكلة نهائيًا أمام قرار تجديد عقده".

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر

وكانت إدارة نادي النصر السعودي، قد حصلت على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين ونصف، حتى يونيو 2025، وسيحصل الأسطورة البرتغالية، خلال فترة عقده على مبلغ 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".