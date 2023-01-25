شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يخطف صفقتين من العيار الثقيل.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، للنهوض بالفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة عن طريق التعاقد مع لاعبين جدد بالمريكاتو الشتوي الحالي.

اتحاد جدة يقترب من الإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن إدارة نادي اتحاد جدة قد حسمت التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم القادم لعام 2023-2024.

وأكد الإعلامي الرياضي منار شاهين، على أن هناك اتفاق من جانب اتحاد جدة مع لاعب عالمي كبير، مؤكدًا على أن إتمام الصفقة بشكل رسمي، مجرد مسألة وقت فقط.

وأوضح شاهين خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن لاعب عربي بارز، سينضم أيضًا إلى نادي الاتحاد، بداية من الموسم القادم.

اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع النني

ونفى الإعلامي الرياضي، المُقرب من إدارة الاتحاد، أن يكون هذا اللاعب العربي؛ هو المصري محمد النني، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي.

دي ماريا يقترب من اتحاد جدة

وعلى الرغم من عدم ذكر شاهين، اسم النجم العالمي، الذي اتفق مع الاتحاد، إلا أن المؤشرات تؤكد على أنه الجناح الأرجنتيني الكبير أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس الإيطالي.