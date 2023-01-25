السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يستقبل المدير العام الإداري لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة اليوم، المدير العام الإداري لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلين لوغال، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين المملكة العربية

حضر الاستقبال، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.

// انتهى //

17:37ت م

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الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة اليوم، المدير العام الإداري لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلين لوغال، والوفد المرافق لها.وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.// انتهى //17:37ت م0171

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