السعودية اليوم / نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يبحث مع سفير بلجيكا لدى المملكة مجالات التعاون المشترك



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

عقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين في مقر الوزارة اليوم, لقاء ثنائياً مع سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال ريكوار.

وتناول اللقاء مجالات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بسوق العمل, إلى جانب استعرض جهود المملكة في مجال تنمية المهارات وتطوير بيئة العمل.

ويأتي ذلك في إطار خطط الوزارة ومجهوداتها لبناء علاقاتها التكاملية وشراكاتها الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.

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17:30ت م

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