شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستقر على نجم ليفربول كبديل لتاليسكا فى الصيف المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة حول رغبة النصر القوية فى التعاقد مع المهاجم البرازيلي فيرمينيو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، يأتي ذلك بالتزامن مع رغبة البرازيلي الآخر تاليسكا مهاجم العالمي، بالرحيل عن صفوف الفريق النصراوي بنهاية الموسم الجاري.

واشارت بعض المصادر الواردة من النصر أن مسئولي الفريق فتحوا خط التفاوض مع مهاجم الريدز بالفعل، خاصة أن مسئولي ليفربول لم يعلنوا عن تجديد التعاقد مع اللاعب حتى الفترة الحالية، فى الوقت الذي ينتهي فيه تعاقد فيرمينيو مع ليفربول فى الصيف المقبل.

وأكدت التقارير أن رونالدو وافق على فكرة إنضمام فيرمينيو إلى العالمي فى الفترة المقبلة، حيث يري النجم البرتغالي أن اللاعب سيكون إضافة قوية للنصر حال نجاح مسئولي الفريق السعودي فى التعاقد معه.



موقف ليفربول من بيع اللاعب

وفى سياق متصل، قد لا يمانع مسئولي ليفربول رحيل فيرمينيو إلى النصر فى الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب لا يحظي بفرصة المشاركة مع الجهاز الفني بقيادة كلوب هذا الموسم، بجانب إعتقاد مسئولي الريدز بأن المهاجم الأوراجواني داروين نونيز هو المشروع القادم للفريق.



موقف فيرمينيو من الرحيل عن ليفربول

ومن جانبه، لم يكشف اللاعب عن وجهته القادمة حتى الآن، حيث يمنح اللاعب الأولوية للبقاء داخل ليفربول، ولكن من المتوقع أن يفكر اللاعب بشكل جادي فى عرض النصر، خاصة بعد التعاقد مع رونالدو.