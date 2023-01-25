شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من حجازي قبل مواجهة رونالدو في السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، بالتعليق على مواجهة النصر السعودي، في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره النصر، غدًا الخميس، ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

وقال أحمد حجازي خلال المؤتمر الصحفي: رونالدو لاعب كبير ولكن فريق النصر يمتلك لاعبين متميزين وسنحاول غلق الملعب ضدهم.

وتابع: ثقتي كبيرة في نونو سانتو مدرب الفريق وأشعر بالراحة في ظل مشاركتي بمركزي الجديد في الفترة الحالية، وسبق أن شاركت بهخلال مسيرتي ومساعدة الفريق دفاعيًا وهجوميًا.

وأشار: كأس السوبر يتكون من مواجهتين لتحقيق اللقب، ولدينا طموح في الفوز بالمسابقة والتي ستساعدنا خلال منافسات الموسم الجاري.

وأتم: نرغب في الفوز بكأس السوبر للمرة الأولى وسنقاتل من أجل ذلك، ومنذ انضمامي لفريق اتحاد جدة، كان الحديث عن بناء فريق كاملوالمنافسة على البطولات وهذا هدفنا بالموسم الجاري والسنوات المقبلة.