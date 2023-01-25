وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– طبيب استشاري سكتة دماغية.

– استشاري مساعد جراحة المسالك البولية.

– أخصائي إدارة مشاريع/ الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 9 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)