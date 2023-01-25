شكرا لقرائتكم 80 ألف ريال غرامة صيد الذئب العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يحظر بشكل دائم صيد الذئب العربي ويغرم كل من يقوم بذلك بمبلغ 80 ألف ريال للكائن.

صيد الذئب

وقال المركز الوطني في إنفوجراف صادر عنه إن “الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية تنص على أنه يحظر بشكل دائم صيد الذئب العربي”.

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وأضاف أن يعاقب كل من يقوم بذلك بدفع غرامة قدرها 80 ألف ريال للكائن الواحد.

عقوبات الصيد

وفي سياق متصل، تبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.