السعودية اليوم / الجامعة العربية تشارك في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي بالأردن



القاهرة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

تشارك جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي، في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الذي تستضيفه الأردن خلال الفترة من 28 حتى 31 يناير الجاري.

وأفاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي في تصريح له اليوم، بأن برنامج الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى أربعة أيام، سيشمل اجتماعات تتعلق بالتربية الاعلامية، والاعلام الالكتروني، وورشة عمل حول مخاطر الألعاب الالكترونية، إضافة إلى إطلاق المنتدى الأول للمؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة، بحضور نخبة من صناع القرار والخبراء والإعلاميين.

ونوه السفير خطابي إلى أن نتائج هذه الفعاليات سترفع للجنة الدائمة للإعلام العربي تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب المقرر عقده بالكويت في شهر مارس المقبل.

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16:37ت م

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