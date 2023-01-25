السعودية اليوم / وزير الداخلية السوداني يلتقي السفير المصري بالخرطوم



الخرطوم 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

التقى وزير الداخلية السوداني الفريق اول شرطة عنان حامد محمد بمكتبه اليوم السفير المصرب لدى السودان هاني صالح.

وجرى خلال اللقاء بحث تفعيل بروتوكلات التدريب ورفع القدرات لمنسوبي الشرطة في البلدين بما يحقق الامن والاستقرار، والترتيبات التامينية التي تم وضعها والخاصة بمباراتي فريقا الاهلي والزمالك المصريين مع اندية المريخ والهلال خلال شهر فبراير القادم في منافسات كأس الاندية الافريقية بالخرطوم.

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16:35ت م

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