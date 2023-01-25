السعودية اليوم / أكثر من 19000 مستفيد من خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات الباحة



الباحة 03رجب 1444هـ الموافق 25 يناير 2023م واس

أوضحت صحة الباحة أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفياتها قدّمت خدماتها لـ 19558 مستفيدا ، خلال الأسبوع الماضي .

حيث بلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 8323 مستفيدا ، كما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 11235 مستفيدا وبلغ عدد المنومين 1426 مريضا , فيما تم إجراء 262 عملية جراحية خلال نفس الفترة.

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16:31ت م

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