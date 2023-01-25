السعودية اليوم / تعليم القصيم يشارك في الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم



بريدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام ، تحت شعار " إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر"، تأكيداً على الدور الكبير الذي يؤديه التعليم في بناء المجتمعات وتنميتها.

وتسعى الإدارة العامة إلى توفير بيئة تعليمية تسهم في رفع مستوى جودة الأداء ، وتحسين المخرجات في القطاع التعليمي، كما عملت وبالتعاون والتنسيق مع إمارة المنطقة على ضخ مزيد من الشراكات واتفاقيات العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، لتحقيق أعلى معدلات استثمار الطاقات والقدرات، لما فيه تجويد عملية المخرجات المهنية، والإنتاج العلمي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لبناء جيل متعلم وواع ، يعزز من قيمة ومكانة المملكة في مصاف الدول الحضارية والمتقدمة على الخارطة الدولية، ورفع قيمة المخرجات العلمية والمعرفية على جميع الأوجه التدريبية والتعليمية والمهارية .

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16:30ت م

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