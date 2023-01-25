السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع العاشر لفريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

عقد فريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه العاشر بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بمشاركة وفود من مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، ومشاركة رئيس قسم الإعلام العسكري بقطاع الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعدد من التقارير والمقترحات ذات العلاقة بمجال الإعلام العسكري، التي تسهم في تطوير بيئة العمل الإعلامي العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس.

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16:30ت م

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