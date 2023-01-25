السعودية اليوم / الملتقى العلمي البيئي يؤكد على نشر الثقافة والتوعية للمحافظة على التنوع الإحيائي بالمملكة



الطائف 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ممثلاً بمركز الأمير سعود الفيصل للأبحاث بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الملتقى العلمي البيئي ٢٠٢٣ بعنوان (ثقافة بيئية للمحافظة على مكتسبات وطنية) خلال الفترة من ٤ - ٢٥ يناير الجاري، لنشر التوعية والثقافة البيئية للمحافظة على التنوع الاحيائي في المملكة، وإكساب الطلاب مهارات علمية بيئية متنوعة.

واستهدف الملتقى إكساب الطلاب مهارات علمية في مجالات الدراسات الحقلية للتنوع الاحيائي وكذلك هندسة الإنتاج الحيواني والطب البيطري، وذلك من خلال إقامة ورش تدريبية، نوقش من خلالها ، التعرف على آليات تصنيف التنوع الاحيائي، برنامج إكثار ورعاية الظلفيات ، حساب عدد الحيوانات المنوية لطائر الحبارى مجهرياً، فصل مكونات الدم للحيوانات الفطرية.

ودعا الملتقى إلى المحافظة على أنماط الحياة البيئية والاستمرار في تنظيم الملتقيات العلمية البيئية لما لها من أثر إيجابي على المشاركين واستعراض التجارب والمبادرات مع ما يصاحبها من ندوات وورش ومعارض توعوية، كما تم تكريم الكوادر المتخصصة التي قدمت الورش التدريبية و الطلاب المشاركين.

// انتهى //

16:26ت م

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