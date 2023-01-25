السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستضيف اللقاء الـ 25 لرؤساء جامعات دول الخليج



الدمام 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استضافت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم، أعمال اللقاء الخامس والعشرون لرؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استمراراً للاجتماعات السابقة التي حققت الكثير من النتائج أضيفت للتعليم في المملكة ودول الخليج .

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، أن هذا اللقاء الذي يستمر يومين، سيناقش أبرز الممارسات التعليمية وما طرأ عليها من مستجدات في كافة المجالات والتخصصات وتبادل الخبرات ويُعزز مفاهيم استجدت في العالم التي بات التعاون الإقليمي فيها ضرورة ملحة لبحث ودراسة قضايا التعليم وسبل تطويره وتشكيل آفاق جديدة، مما يسهم في التطور والنماء بمختلف المجالات .

وأبان أن اللقاء يتضمن ندوةً علمية مصاحبة تحمل عنوان (دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات) بمشاركة عدد من المتحدثين من رؤساء ومديري ونواب الجامعات تهدف إلى التعريف بالبرنامج وأهم مبادراته الاستشرافية للوظائف المستقبلية في قطاعات الأعمال، وتستعرض دور الجامعات في بناء المهارات المتقدمة لمواءمة متطلبات المستقبل وترسيخ القيم والانتماء الوطني والمواطنة العالمية، إضافةً إلى التعرف على جهود الجامعات في الابتكار وريادة الأعمال وتفعيل الشراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية لتحقيق ما تتطلبه الثورة الصناعية القادمة وغيرها من الأهداف .

وأشار الدكتور الربيش، إلى أن الندوة تتناول 3 محاور تحت عناوين "سمات المواطن المنافس عالمياً"، و "الجامعات وسوق العمل المستقبلي"، و "التعلّم مدى الحياة"، مؤكداً سعي الجامعات من خلال هذه اللقاءات والندوات إلى الارتقاء بمخرجاتها وتأهيل طلابها وطالباتها في مختلف التخصصات العلمية والنظرية لمواكبة تطلعات المستقبل ومتغيرات العالم المتسارعة وإن الثورة التقنية في المعلومات والاتصالات المتسارعة فرضت على الجامعات تحديات جديدة تتطلب مراجعة جادة لما تقدمه الجامعات في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية .

// انتهى//

16:25ت م

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