

الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

عقد فريق عمل تخطيط وتنفيذ التمارين والتدريبات بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم , اجتماعه الرابع، ، بمشاركة ممثل عن الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

تم خلال الاجتماع استكمال ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة ومتابعة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على خطة التمارين العسكرية المشتركة، التي تسهم في رفع الكفاءة وزيادة التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

// انتهى //

16:24ت م

0148





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عقد اجتماع فريق عمل تخطيط التدريبات بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.