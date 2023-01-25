السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يلتقي نظيره القطري



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلدية في دولة قطر الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي يقام في العاصمة الرياض.

ونوه الجانبان بعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين, واستعرضا أوجه التعاون بين المملكة العربية

وأشاد وزير البلدية القطري بما تشهده المملكة من تقديم خدمات متطوره للمواطنين في مجال الإسكان والتمويل، كما أبدى اهتمامًا بتجربة المملكة في التثمين العقاري للاستفادة منها في التثمين العقاري لدولة قطر الشقيقة.

فيما أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهمية أن يكون هناك عمل مشترك بين الجانبين في مجال تقنية البناء والتطوير العقاري والتمويل.

يذكر أن دولة قطر الشقيقة تشارك في ملتقى فرص لاستعراض تجارب مدينة الدوحة عند استضافتها لكأس العالم 2022.

// انتهى //

16:23ت م

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الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلدية في دولة قطر الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي يقام في العاصمة الرياض.ونوه الجانبان بعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين, واستعرضا أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر في القطاعين البلدي والإسكاني.وأشاد وزير البلدية القطري بما تشهده المملكة من تقديم خدمات متطوره للمواطنين في مجال الإسكان والتمويل، كما أبدى اهتمامًا بتجربة المملكة في التثمين العقاري للاستفادة منها في التثمين العقاري لدولة قطر الشقيقة.فيما أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهمية أن يكون هناك عمل مشترك بين الجانبين في مجال تقنية البناء والتطوير العقاري والتمويل.يذكر أن دولة قطر الشقيقة تشارك في ملتقى فرص لاستعراض تجارب مدينة الدوحة عند استضافتها لكأس العالم 2022.// انتهى //16:23ت م0146

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